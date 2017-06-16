Всероссийский Азербайджанский Конгресс подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда РФ

2017-06-16 10:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Пятнадцатого июня 2017 года Всероссийский Азербайджанский Конгресс подал апелляционную жалобу на решение Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2017 года в Апелляционную коллегию Верховного Суда РФ, говорится на сайте организации

Ранее, 15 мая на основании обращения министерства юстиции России Верховный суд РФ аннулировал регистрацию ВАК.

(Автор: Эльмира Таривердиева)