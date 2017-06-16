Ашхабад и Будапешт провели политконсультации

2017-06-16 10:06 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде состоялись политические консультации между Туркменистаном и Венгрией, говорится в пятницу в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Делегацию Венгрии возглавил госсекретарь министерства иностранных дел и торговли Венгрии Иштван Микола.

На обсуждение были вынесены вопросы политико-дипломатического и торгово-экономического сотрудничества.

"Отметив высокий уровень политико-дипломатического сотрудничества, стороны обсудили возможности дальнейшего расширения взаимодействия в данном направлении", - сказано в сообщении.

Говоря о заинтересованности венгерских компаний в инвестиционных вложениях, дипломат выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества.

Дипломатические отношения между странами были установлены в 1992 году. В Туркменистане зарекомендовала себя продукция венгерских производителей, в частности сельскохозяйственная продукция, текстильные изделия и транспортные средства.

Венгрия заинтересована в увеличении импорта из Туркменистана продукции химической промышленности, нефте- и газопереработки.

Две страны в июне 2016 года подписали межправительственную конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал.

(Автор: Гусейн Гасанов)