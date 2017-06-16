Азербайджан и Турция провели совместные учения в Нахчыване

2017-06-16 10:22 | www.apa.az | 3

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между правительствами Азербайджанской Республики и Турецкой Республики, 12 июня в Нахчыване начались совместные тактические учения с участием Вооруженных сил двух стран.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, 15 июня – в День национального спасения председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов, министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и командир механизированной бригады ВС Турции, генерал-майор Эрджан Ильхан наблюдали за совместными учениями.

Заместитель министра обороны Азербайджана – командир Особой общевойсковой армии, генерал-лейтенант Керем Мустафаев отдал раппорт председателю Верховного Меджлиса о подготовке к учениям.

После ознакомления с планом тактического учения было отмечено, что целью учений является достижение взаимодействия военных подразделений двух стран путем развития способностей проведения совместных операций, подготовка единой процедуры по управлению войсками и планирование совместной деятельности Особой общевойсковой армии и различных силовых структур.

В учениях наряду с различными объединениями и частями Особой общевойсковой армии приняли участие личный состав Особой прифронтовой дивизии, Особой оперативной бригады и Полка гражданской обороны, численность которого составила около 5000, были привлечены более 250 бронированных автомобилей и около 500 единиц автомобильной техники

В конце председатель Верховного Меджлиса НАР вознаградил отличившихся офицеров, прапорщиков и солдат ценными подарками.