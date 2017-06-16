Пройдут широкомасштабные учения Вооруженных сил Азербайджан

2017-06-16 10:37 | www.apa.az | 4

Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 19 июня, пройдут широкомасштабные оперативно-тактические учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым.



Как сообщили АПА в пресс-службе Минобороны, в учениях будут задействованы до 23 тысяч военнослужащих личного состава, до 120 единиц танков и бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.



Учения продлятся до 24 июня.