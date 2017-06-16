В Нахчыване продолжаются совместные учения – ФОТО

2017-06-16 10:36 | www.oxu.az | 3

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, подписанном между Азербайджаном и Турецкой Республикой, с 12 июня в Нахчыване проводятся совместные оперативно-тактические учения с участием ВС обеих стран.

Как передает Oxu.Az, 15 июня – в День национального спасения – председатель Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов, министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов и командир механизированной бригады Вооруженных сил Турции, генерал майор Арджан Ильхан наблюдали за учениями.

В учениях принимали участие в общей сложности почти 5 тыс. военнослужащих соединений и частей Отдельной общевойсковой армии, Отдельной пограничной дивизии, Отдельной оперативной бригады и Полка гражданской обороны, более 250 единиц бронетехники и почти 500 единиц автомобильной техники.

З.Г.

