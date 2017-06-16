Задержано бывшее руководство одного из турецких банков

2017-06-16 10:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В рамах борьбы со сторонниками движения Фетхуллаха Гюлена в Турции задержан бывший руководящий состав Bank Asya, сообщают в пятницу турецкие СМИ. Согласно сообщению, руководящий состав Bank Asya обвиняется в финансовой поддержке движения «Хизмет».

Сообщается также, что в целом, в рамках операции задержано 78 человек.

В феврале 2015 года Bank Asya полностью перешел под контроль Государственного фонда страхования вкладов Турции (TMSF).

Ранее сообщалось, что у банка имеются проблемы с ликвидностью, но это не отразится на выполнении обязательств перед клиентами, средства которых будут при необходимости возмещены за счет Фонда страхования вкладов.

В сентябре 2014 года Bank Asya закрыл 80 филиалов в Турции, выставив на продажу свои активы в пенсионном и страховом фондах.

В июле прошлого года TMSF приостановил работу местного Bank Asya.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. Со своей стороны военные заявили о переходе власти в их руки. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции заявили, что попытка путча провалилась. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.

После попытки военного переворота, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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