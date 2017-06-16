Комиссар ЕС прибыл в Азербайджан

2017-06-16 10:44 | www.oxu.az | 3

Комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан прибыл в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, в ходе однодневного визита Й.Хан обсудит вопросы подготовки к саммиту «Восточного партнерства», который пройдет в Брюсселе в ноябре.

Он также встретится с представителями частного сектора и международных финансовых институтов для обсуждения результатов прошедшего 8 июня в Баку бизнес-форума Азербайджан-ЕС и посетит Бакинский международный морской торговый порт.

З.Г.

