В Турции произошла массовая драка между сирийскими беженцами и местным населением

2017-06-16 10:25 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны произошла массовая драка между сирийскими беженцами и местным населением, пишут в пятницу турецкие СМИ.

Отмечается, что в целом в драке участвовало около ста человек.

Как сообщают СМИ, причиной драки стал конфликт одного из сирийских беженцев с работодателем, в который впоследствии были вовлечены другие беженцы из Сирии и местные жители.

Отмечается, что сирийцы забросали камнями автомобили и окна домов.

На место происшествия прибыли отряды жандармерии и полиции. Устроившие драку сирийцы были задержаны.

Согласно данным турецкого Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), в стране в настоящее время находятся три миллиона сирийских беженцев. Турция потратила на их содержание более 10 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu