ВС Армении нарушили режим прекращения огня 129 раз

2017-06-16 10:30 | www.trend.az | 1

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и БМП (1 снаряд) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 129 раз, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Акстафинского района, Кемерли, Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби и Мунджуглу Товузского района и Заманлы Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу и Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган и Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.