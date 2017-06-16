Путин: США всегда вмешивались в российские выборы

2017-06-16 10:56 | www.oxu.az | 4

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что США всегда вмешивались в российские выборы, а в 2012 году − особенно агрессивно, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Путин подчеркнул, что то же самое делается и на всем постсоветском пространстве и в других странах.

Стоун спросил, вмешивались ли США в выборы в России 2012 года.

«И в 2000, и в 2012 году − всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться», - отметил российский лидер. По его словам, вмешательство осуществлялось, в том числе, и через дипломатов.

«Американские партнеры знают об этом, я и (экс-госсекретарю Джону) Керри говорил, и (экс-президенту Бараку) Обаме говорил. Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные», - рассказал Путин.