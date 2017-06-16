При пресечении провокации ВС Армении погиб азербайджанский военнослужащий

2017-06-16 10:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - При пресечении провокации подразделений вооруженных сил Армении, погиб военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана солдат Шахвеледов Султан Нияз оглы, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида!

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.