Полиция выяснила, кто устроил взрыв у детсада в Китае

2017-06-16 10:36 | www.trend.az | 2

Полиция после предварительного следствия установила, что взрыв у ворот детского сада в провинции Цзянсу на востоке КНР, в результате которого восемь человек погибли и более 60 пострадали, устроил 22-летний мужчина с помощью самодельного взрывного устройства, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

"Правоохранительные органы после осмотра места происшествия, просмотра видеокадров с камер видеонаблюдения, сбора вещественных доказательств и анализов ДНК установила, что взрыв осуществил 22-летний житель города Сюйчжоу с помощью самодельного взрывного устройства. Сам подозреваемый скончался в результате взрыва", — говорится в сообщении телеканала.