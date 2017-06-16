Представитель ЕС: «Связи с Азербайджаном вышли на новый этап»

2017-06-16 11:04 | www.apa.az | 2

«Европейский союз останется надежным партнером Азербайджана»

Как сообщает АПА, об этом во время своего выступления на посвященной 5-ой годовщине со дня начала публикации журнала «Caucasus International» международной конференции «Южный Кавказ на международной арене: сотрудничество и конкуренция в регионе и вокруг него» заявил глава отдела прессы и информации азербайджанского представительства ЕС Денис Даниилидис.

Коснувшись совершенных в последние недели визитов представителей ЕС в Азербайджан, Денис Даниилидис отметил, что связи между Евросоюзом и Азербайджаном вышли на новый этап. По словам представителя ЕС, роль Азербайджана в исламском мире очень важна, он может внести свой вклад в межкультурный диалог: «Этот регион нуждается в политической стабильности. Это очень важно для бизнеса. Мы ведем переговоры с Азербайджаном по новому соглашению. Следует усилить стратегическое сотрудничество в энергетической сфере. Мы уже лучше знаем друг друга».