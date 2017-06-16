В Джалилабаде задержали торговцев порнографией – ФОТО

2017-06-16 11:08 | www.oxu.az | 1

В Джалилабадском районе задержаны лица, занимавшиеся продажей порнороликов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, сотрудники отделения полиции района задержали работников интернет-клуба на улице Тебриз – Джавида Назарова и Хамиля Халилова в качестве подозреваемых.

Выяснилось, что Дж.Назаров и Х.Халилов скачивали через интернет порнографические видео, и, загрузив их на флеш-накопители, продавали малолетним детям.

Задержанные признали свою вину.

Э.А.

