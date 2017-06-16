В Вашингтоне прошло мероприятие посвященное расширению возможностей и прав женщин в Азербайджане и Грузии

2017-06-16 10:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Торгово-промышленная палата США и Азербайджана (USACC), совместно с порядка двадцатью возглавляющими собственный бизнес женщинами, генеральными директорами предприятий и предпринимателями, провела брифинг на Капитолийском холме под названием «Трансформация и экономическое расширение прав и возможностей женщин: примеры из Грузии и Азербайджана». Инициатива проведения форума принадлежала женщинам-предпринимателям, в частности генеральному директору C.L. Russell Group Конни Рассел и генеральному директору компании Browne & Associates, Inc и президенту Национальной медицинской ассоциации доктору Дорис Браун, которые в сентябре 2016 года побывали в Азербайджане и Грузии в рамках торговой миссии США, сообщает сайт USACC. Мероприятие поддержали многие женщины -представители Конгресса США, в том числе конгрессмен Бренда Лоуренс и конгрессмен Шейла Джексон Ли, а также министерство торговли США.

Открыв мероприятие, Конни Рассел рассказала о своих положительных впечатлениях от посещения Грузии и Азербайджана и общения с местными женщинами-предпринимателями, а также отметила большой потенциал для двустороннего коммерческого сотрудничества с этими странами.

Выступивший с приветственным словом посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, отметил богатую историю своей страны в сфере защиты прав женщин. Посол отметил, что Азербайджан стал первым государством с преимущественно мусульманским населением, предоставившим женщинам право голоса, а также подчеркнул важность роли женщин в азербайджанском обществе, как в прошлом, так и в будущем.

Главный докладчик Холли Ваньярд, первый заместитель помощника госсекретаря Министерства торговли США, также отметил важность регулярных торговых миссий в регион и новые инициативы, государственные закупки и экономические ресурсы для расширения прав и возможностей женщин в США и регионе.

Заместитель главы миссии Грузии в США Гиорги Циколия, Исполнительный директор USACC Сьюзен Садыгова и финансовый директор находящегося в Вашингтоне Ближневосточного института Тамара Каландия также рассказали аудитории о своем личном опыте и о ведущих позициях женщин в Грузии и Азербайджане, как в государственном, так и в частном секторах.

(Автор: Эльмира Таривердиева)