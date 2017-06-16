В Азербайджане нашли 350 утерянных документов
2017-06-16 11:14 | www.oxu.az | 2
Сервис PoçTap (Почтап) ООО Azərpoçt обеспечил оперативную доставку утерянных документов.
Как передает Oxu.Az, доставка утерянных документов осуществляется экспресс-службой Azerexpresspost.
Сервис PoçTap начал действовать в феврале этого года. На сегодняшней день в системе зарегистрировано 350 утерянных документов. Из них 92 возвращены владельцам. Большинство утерянных документов составляют удостоверения личности.
Утерянные документы могут оставаться в сbстеме PoçTap в течение 30 дней. Затем их передают соответствующим структурам.