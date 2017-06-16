В Лос-Анджелесе отметили 25-летие азербайджано-израильских дипломатических отношений

2017-06-16 10:59 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Генеральные консульства Азербайджана и Израиля провели совместное мероприятие в Лос-Анджелесе по поводу 25-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. Мероприятие было организовано Синайским храмом, являющейся одной из крупнейших и влиятельных синагог не только в Лос-Анджелесе, но и в остальной части США, говорится в статье опубликованной в пятницу на сайте azeriamericanews.com. В мероприятии приняли участие свыше 300 гостей, включая генеральных консулов ​​разных стран, должностных лиц, представителей этнических и религиозных общин, журналистов и других.

Выступая на мероприятии, раввин Давид Вольпе из Синайского храма вспомнил о поездке 45-ти членов его конгрегации в Азербайджан в 2015 году, отметив, что поездка дала возможность узнать больше об азербайджанской модели межконфессиональной толерантности и гармонии. Раввин Вольпе отметил, что празднование годовщины установления азербайджано-израильских отношений имеет важное значение, в том числе, с точки зрения демонстрации возможности мира между мусульманами и евреями.

Затем перед собравшимися выступили генеральный консул Азербайджана Насими Агаев и генеральный консул Израиля Сэм Грундберг. В своем выступлении Агаев рассказал присутствующим о давних традициях Азербайджана в области толерантности, интеграции и мультикультурализма. Отметив многовековое мирное сосуществование азербайджанских мусульман и евреев, генеральный консул Агаев сказал, что эти связи между двумя народами стали прочной основой для установления тесной дружбы и партнерства между Азербайджаном и Израилем после распада Советского Союза, когда Азербайджан восстановил свою независимость. Говоря об армяно-азербайджанском конфликте, генеральный консул Агаев подчеркнул высокую оценку неослабевающей поддержки Израилем территориальной целостности Азербайджана. В этой связи Агаев также выразил признательность за особую ссылку израильского президента Реувена Ривлина на резню в Ходжалы в 1992 году, совершенную Арменией против азербайджанских мирных жителей, в его речи в 2015 году в связи с Международным днем ​​памяти жертв Холокоста. Агаев отметил, что это еще один показатель подлинной дружбы между двумя странами.

В своем выступлении генеральный консул Израиля Сэм Грундберг назвал атмосферу межрелигиозной толерантности и гармонии в Азербайджане отличной моделью и примером. Он также подчеркнул стратегический характер азербайджано-израильского партнерства, охватывающего многие важные области. Напомнив о двусторонних визитах на высшем уровне, генеральный консул Грундберг выразил удовлетворение нынешним уровнем стратегического партнерства между Азербайджаном и Израилем. Коснувшись армяно-азербайджанского конфликта, Грундверг отметил, что Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а также мирное урегулирование конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)