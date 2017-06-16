В Мингячевире дерево упало на автомобиль: Есть пострадавший – ФОТО

2017-06-16 11:27 | www.oxu.az | 3

В Мингячевире на движущийся автомобиль упало дерево, водитель получил травмы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Низами.

Так, на движущийся автомобиль марки NISSAN-Sunny с государственным регистрационным знаком 90-FP-566, управляемый жителем города Раваном Алиевым 1987 года рождения, ветер повалил крупноствольное дерево, вырванное с корнями.

В результате происшествия водитель оказался заблокирован в искореженной машине.

Оказавшийся в беспомощном состоянии водитель при помощи окружающих людей был извлечен из автомобиля и доставлен в Мингячевирскую городскую центральную больницу. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

З.Г.

