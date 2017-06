Я полы мыть буду, но я буду в театре - Джаннет Салимова (ФОТО, ВИДЕО)

2017-06-16 11:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В эфире телеканала ATV будет представлен очередной выпуск шоу "Пятый элемент". В летнем сезоне передача будет выходить в новое время - по воскресеньям в 16.30.

Гостем очередного выпуска передачи, который будет представлен вниманию зрителей в воскресенье, 18 июня в 16.30 будет театральный режиссер, народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова. Она расскажет о молодых театральных коллективах, талантливых актерах, а также поделится мнением о том, что, если зритель не ходит в театр, то виноваты в этом режиссеры.

В ходе передачи Джаннет Салимова также заявила: "Я полы мыть буду, но я буду в театре".

Ведущие передачи - Фариз Ильясов, Усния Магеррамова, Ранар Мусаев и Кямиля Бабаева.

Страницы передачи в социальных сетях - https://www.facebook.com/5-ci-Element-ATV-839412219443898/?ref=br_rs, https://instagram.com/5ci_element_atv

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Фото: Кямиль Гусейнов)