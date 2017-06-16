Мэтью Брайза: «В руководстве США нет политика, который бы занялся урегулированием нагорно-карабахского конфликта»

2017-06-16 11:32 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом в Баку во время выступления на посвященной 5-летию издания «Caucasus International» международной конференции «Южный Кавказ на международной арене: Сотрудничество и соперничество в регионе и вокруг него» заявил бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза.

М. Брайза сказал, что 10 лет назад был разработан и согласован документ в связи с урегулированием конфликта: «Это единственный рабочий документ, который создает фундаментальный баланс в решении конфликта. Проблема в том, что президенты не доверяют друг другу. Стороны должны пойти на компромисс для решения конфликта. Единственный путь решения конфликта проходит через посредничество и лидерство. Эту функцию можгут взять на себя либо Россия, либо США. Но я не верю, что Трамп справится с этой задачей. Для этого потребуется много времени. В руководстве США нет политика, который мог бы заняться этим делом».