Названо число налогоплательщиков, которые перешли на электронные счета-фактуры

2017-06-16 11:49 | www.apa.az | 3

В Азербайджане свыше 10 тыс. предпринимателей-плательщиков НДС предоставляют счета-фактуры в электронной форме.

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил заместитель министра налогов Илькин Велиев. По его словам, это означает более 50 тыс. операций в месяц.

Напомним, что электронные счета-фактуры введены с 1 апреля этого года для плательщиков НДС, чей оборот превышает 200 тыс. манатов.