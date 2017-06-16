Азербайджанские вузы ниже пятитысячного места среди вузов мира

2017-06-16 11:44 | www.oxu.az | 3

В азербайджанских школах прозвенел «последний звонок». Выпускники вышли на финишную прямую: впереди вступительные экзамены в высшие учебные заведения. Во многих странах, для того, чтобы помочь определиться в предпочтениях, существует национальный рейтинг университетов. Между тем, общепринятого в развитых странах мира рейтинга лучших вузов в Азербайджане нет. Да и как их определять? По количеству ученых, получивших международные премии (Нобелевскую, Кавли, Абеля и др.), преподающих в наших университетах?

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqın.az, по словам эксперта в области образования Этибара Алиева, чтобы войти в список хороших (по международным стандартам) вузов, нужно иметь больше учащихся из зарубежных стран, широкий перечень современной литературы в библиотеке, отличные студенческие кампусы (их вообще в Азербайджане нет). Нужна и возможность трудоустройства в других странах, высокий уровень внедрения информационных и коммуникационных технологий и т.д.

«Поэтому азербайджанских вузов в международных рейтингах нет, или же они в перечне ниже пятитысячного места среди вузов мира», - отмечает он.

По его словам, определенными показателями востребованности внутри страны могут служить только два фактора.

«Первый - набравших на выпускных экзаменах более 600 баллов абитуриентов, которые выбрали конкретный вуз. По этому критерию лидируют Бакинская высшая школа экономики, Азербайджанская дипломатическая академия, БГУ и бывший Университет «Кавказ».

Второй показатель - ссылки в научных работах на конкретный университет. Здесь в лидерах БГУ, Азербайджанский экономический университет, Азербайджанская нефтяная академия и университет «Хазар». Но это не значит, что эти университеты соответствуют стандартам ведущих мировых вузов», - говорит Алиев.

По словам эксперта, азербайджанским вузам дальше еще сложнее будет приблизиться к когорте топ-университетов мира.

«Конкуренция на мировом рынке образования с каждым годом усиливается. Вузы таких стран как Сингапур, Канада и другие стремительно набирают мировую популярность», - заявил собеседник.

По словам другого эксперта Аждара Агаева, проблема отставания азербайджанского высшего образования заключается в отсутствии конкуренции между государственными и частными вузами:

«Нет ничего такого, что бы заставило вузы совершенствовать свою работу. Работа по составлению рейтинга лучших вузов у нас не ведется, так как нет системного совершенствования учебных заведений в соответствии с мировыми стандартами. В такой ситуации абитуриенты выбирают вуз с расчетом на будущее и тот социальный статус, который они планируют получить».

Как рассказывает Агаев, если молодежь мечтала стать врачами и преподавателями, то после смены государственного строя и экономических взаимоотношений, на передний план вышел не престиж профессии, а его прибыльность. Поэтому сейчас наиболее востребованы Азербайджанская нефтяная академия, Экономический университет, Технический университет, БГУ и университет «Хазар».

«Изменились критерии престижа, более предпочтительными стали профессии, которые в условиях рыночной экономики наиболее прибыльные», - считает он.

Надо отметить еще один фактор, влияющий на выбор вуза, о котором мало говорят наши специалисты - ментальность.

«Традиционно азербайджанская семья чрезмерно опекает ребенка, который ограничен в праве выбора. Как правило, родители сами решают, в какой школе учиться, каким спортом заниматься, какой язык изучать, как отдыхать и как ему одеваться. Подобная родительская опека приводит к тому, что многие подростки становятся инфантильными, не могут самостоятельно выбрать будущую профессию. Кстати, где работать - так же зачастую решают родители.

Конечно, они желают своим детям лучшего будущего. Но ситуация такова, что закончив вуз и получив профессию, которая в лучшем случае вызывает равнодушие, человек не знает, что теперь делать», - рассказывает собеседник.

Агаев рассказывает, что есть отличный китайский опыт демонстрации детям будущих профессий. Им еще в средних классах на имитаторах показывают работу юриста, авиадиспетчера, врача, повара, архитектора, пожарного и т.д.

«Почему бы нам не воспользоваться этим опытом страны, экономика которой скоро станет лидирующей в мире», - отметил эксперт.

З.Г.

