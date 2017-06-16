Глава Комитета начальников штабов ВС США поблагодарил Азербайджан за важную роль в операции в Афганистане

2017-06-16 11:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд отметил во время слушаний по бюджету минобороны в Палате представителей Конгресса большую роль Азербайджана в операции США в Афганистане, сообщает сайт ведомства.

На вопрос одного из участников слушаний о роли Азербайджана как одного из американских союзников в регионе в операции в Афганистане Данфорд ответил, что в феврале он посетил Азербайджан, где встретился с руководством страны.

Он поблагодарил Азербайджан за оказание помощи Афганистану, отметив также важность предоставления маршрута через Азербайджан для операции США в этой стране.

По его словам, сегодня Вашингтон не видит необходимости в расширении маршрутов через Азербайджан для осуществления операции в Афганистане.

(Автор: Эльмира Таривердиева)