Стоимость морских перевозок из Ирана резко возросла после блокады Дохи

2017-06-16 11:22 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ Стоимость морских перевозок из Ирана, единственного поставщика для Катара по морю, резко возросла после блокады Дохи.

За последние несколько дней цены на перевозки через море выросли в четыре раза и достигли 2000 долларов за контейнер, поскольку Саудовская Аравия и ее союзники наложили санкции на Катар, сказал Ахмад Садегиан, официальный представитель Ирана, сообщило информационное агентство Tasnim.

Он также добавил, что рост цен окажет негативное влияние на экспорт Ирана в Катар, поскольку Турция расширяет свой экспорт в ближневосточную страну Персидского залива.

Саудовская Аравия и ее региональные союзники, включая ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвали связи с Катаром 5 июня из-за Дохой самого старого исламистского движения в мире Братьев-мусульман.

Саудовские союзники, тем временем, объявили о своем намерении закрыть воздушные и морские транспортные связи с Катаром.

(Автор: Эльмира Таривердиева)