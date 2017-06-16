Стоимость морских перевозок из Ирана резко возросла после блокады Дохи
2017-06-16 11:22 | www.trend.az | 2
БАКУ /Trend/ Стоимость морских перевозок из Ирана, единственного поставщика для Катара по морю, резко возросла после блокады Дохи.
За последние несколько дней цены на перевозки через море выросли в четыре раза и достигли 2000 долларов за контейнер, поскольку Саудовская Аравия и ее союзники наложили санкции на Катар, сказал Ахмад Садегиан, официальный представитель Ирана, сообщило информационное агентство Tasnim.
Он также добавил, что рост цен окажет негативное влияние на экспорт Ирана в Катар, поскольку Турция расширяет свой экспорт в ближневосточную страну Персидского залива.
Саудовская Аравия и ее региональные союзники, включая ОАЭ, Бахрейн и Египет, разорвали связи с Катаром 5 июня из-за Дохой самого старого исламистского движения в мире Братьев-мусульман.
Саудовские союзники, тем временем, объявили о своем намерении закрыть воздушные и морские транспортные связи с Катаром.
(Автор: Эльмира Таривердиева)