В Баку проходит международная конференция по Южному Кавказу

2017-06-16 11:24 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - В Баку в пятницу открылась международная конференция на тему "Южный Кавказ на международной арене: сотрудничество и конкуренция в регионе и вокруг него".

Конференция приурочена к пятилетию журнала Caucasus International, выпускаемого Центром стратегических исследований при Президенте Азербайджана.

Модератором мероприятия выступил главный редактор журнала Caucasus International Азад Гарибов.

Главный редактор рассказал, что за пять лет было издано 15 выпусков этого журнала, в которых были опубликованы многочисленные статьи исследователей из Азербайджана, США, Великобритании, Германии, России, Турции, Израиля и многих других стран о Южном Кавказе и других регионах. В журнале также были опубликованы многочисленные интервью с высокопоставленными чиновниками разных стран.

Гарибов отметил, что журнал получают в более 120 различных университетах по всему миру, и опубликованные здесь статьи использовались для написания многих научных работ.

В мероприятии также приняли участие директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов, глава Отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью делегации ЕС в Азербайджане Денис Данилидис, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, программный директор Фонда российского клуба «Валдай» Андрей Сушенцов, вице-президент Китайского института международных отношений Сюй Цзянь, директор турецкого Центра изучения Евразии Алев Кылыч, представители исследовательских институтов Германии, Ирана, Грузии, Казахстана и т.д.

Директор Центра стратегических исследований при Президенте Азербайджана Фархад Мамедов рассказал о сотрудничестве стран Южного Кавказа и об интересах важных региональных и глобальных игроков в регионе.



Директор Центра отметил, что между Азербайджаном и Грузией сложилось стратегическое сотрудничество, заложенное еще общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, и продолжаемое Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Фархад Мамедов сказал, что Баку и Тбилиси совместно реализуют ряд региональных проектов, благодаря чему стали возможны поставки азербайджанских энергоресурсов на мировой рынок, а также напомнил, что на сегодняшний день практически завершено строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Джейхан, которая даст большой толчок развитию экономического сотрудничества в регионе.

При этом глава Центра стратегических исследований напомнил, что на Южном Кавказе есть страна, которая выбрала политику не сотрудничества и интеграции, а изоляции и оккупации. Он отметил, что Армения продолжает свою оккупационную политику уже более 20 лет, в результате которой 1 миллион человек в Азербайджане стали беженцами и вынужденными переселенцами. По словам Мамедова, за деятельность Минской группы ОБСЕ, за почти 25 лет не принесла плодов и не помогла найти решение нагорно-карабахского конфликта. Он также напомнил, что Совет безопасности ООН принял резолюции, призывающие Армению немедленно вывести войска с азербайджанских территорий, однако это требование до сих пор не выполнено.

Мамедов отметил, что нерешенность нагорно-карабахского конфликта тормозит развитие региона, и до тех пор, пока Армения продолжает оккупировать азербайджанские территории, экономическое сотрудничество с этой страной и ее вовлечение в региональные проекты будет невозможно.

(Автор: Елена Косолапова)

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