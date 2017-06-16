Продукция завода «Norm Sement» отвечает самым высоким европейским экологическим стандартам

2017-06-16 11:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Завод «Norm Sement» является крупнейшим цементным заводом на Южном Кавказе. Производственная мощность завода составляет 5000 тонн клинкера в сутки и 2 млн тонн цемента в год.

Завод расположен в Гарадагском районе Баку, в 2,6 км от Сангачальского нефтяного терминала на территории 160 га. Предприятие оснащено оборудованием ведущих производителей Германии, Франции, Голландии и Швейцарии и, можно сказать, полностью автоматизировано.

Применяемая на заводе технология «сухого метода» гарантирует рациональную эксплуатацию, экономию энергии, высокое качество итоговой продукции и отвечает самым строгим экологическим стандартам Европы.

С помощью камер, установленных на основных производственных точках предприятия, весь процесс контролируется из центра.

Применение специального оборудования на всей линии производства и покрытие осветительных приборов чехлами обеспечивают защиту от воздействия звука и света.

Техническая вода, применяемая для охлаждения технологического оборудования, очищается с помощью устройств, установленных на заводе, и используется вновь, что обеспечивает экономию воды.

На заводе «Norm Sement» созданы цементные и бетонные лаборатории, отвечающие требованиям самых высоких стандартов и оснащенные современным оборудованием.

Здесь установлены приборы, измельчительные и молотильные устройства, миксеры, пикнометры, микроскопы для трещин, электрические вибраторы, нагревательные и сушильные печи таких известных компаний, как «PANalytical» (Нидерланды), SIEBTECHNIK (Германия), «Mettler Toledo» (Швейцария), «Toni Technik» (Германия), «RatioTEC» (Германия), «Memmert» (Германия), «Elba-Werk» (Германия), «Micromeritics» (США), «Retsch» (Германия) и др.

В настоящее время на заводе производится цемент марок CEM II/A-P 32,5R, CEM II/B-L 32.5R, CEM II/A-P 42,5 R и CEM II/A-P 42,5 N (SDPS 500 Ə-20). Эти виды цемента продаются под названиями «Klass A», «Klass B», «Klass C500» и «KLASS S» соответственно.

Продукция получила от Научно-исследовательского института Германии VDZ сертификат соответствия стандарту DIN EN 197-1:2011.

Предприятие было высоко оценено со стороны норвежской компании DNV GL Group, и в результате заводу были выданы сертификаты ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 по контролю за качеством, охране окружающей среды и безопасности труда.