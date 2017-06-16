Минобороны России проверяет данные о ликвидации лидера ИГ в результате удара ВКС

2017-06-16 12:02 | www.apa.az | 2

Минобороны России проверяет по различным каналам информацию об уничтожении лидера «Исламского государства» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади в результате удара российской авиации.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что лидера террористов могли уничтожить 28 мая во время совещания в южном предместье Ракки.

Жертвами этого удара российской авиации стали высокопоставленные боевики, входившие в состав «военного совета» ИГ, и около 330 террористов.

По данным Минобороны РФ, среди ликвидированных террористов — «эмир» Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж,

контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и «начальник службы безопасности» ИГ Сулейман Аль-Шауах.

Информацию о совещании лидеров боевиков Минобороны России получило в конце мая. Во время проверки данных удалось выяснить, что целью встречи было планирование маршрутов выхода боевиков из Ракки через так называемый «южный коридор».

Авиация нанесла удар ночью 28 мая после того, как данные о месте и времени встречи подтвердили беспилотники. При этом Минобороны РФ заранее предупредило об ударе американскую сторону.

Отметим, Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ городе Мосуле провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.