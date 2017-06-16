Болгарское правительство начинает переговоры с SOCAR

2017-06-16 12:06 | www.apa.az | 3

Болгарская Bulgartransgas начинает переговоры с SOCAR по поставкам азербайджанского газа в Болгарию для газового хаба «Балканы».

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил заместитель министра энергетики Болгарии Жечо Станков. «Bulgartransgas» ведет переговоры по части свободных объемов газа, которые будут добываться в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шахдениз. Пока все находится на самой начальной стадии».