СМИ: Роналду уходит из «Реала»

2017-06-16 12:05 | www.oxu.az | 3

Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду заявил президенту клуба Флорентино Пересу, что намерен уйти.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на издание Bola, причиной являются обвинения испанской прокуратуры в адрес португальца и связанные с этим события.

32-летний форвард заявил, что принял твердое решение и не намерен его менять.

Отметим, что Роналду обвиняется в неуплате 14,7 млн евро налогов в период с 2011 по 2014 год.

Э.А.

