СМИ: Роналду уходит из «Реала»
2017-06-16 12:05 | www.oxu.az | 3
Нападающий футбольного клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду заявил президенту клуба Флорентино Пересу, что намерен уйти.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на издание Bola, причиной являются обвинения испанской прокуратуры в адрес португальца и связанные с этим события.
32-летний форвард заявил, что принял твердое решение и не намерен его менять.
Отметим, что Роналду обвиняется в неуплате 14,7 млн евро налогов в период с 2011 по 2014 год.