При ударе ВКС РФ уничтожены члены "военного совета" ИГ и около 330 боевиков

2017-06-16 11:32 | www.trend.az | 3

При ударе ВКС РФ близ сирийской Ракки уничтожены высокопоставленные боевики, входившие в состав "военного совета" группировки "Исламское государство" (ИГ), и около 330 террористов, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ в пятницу.

"В результате удара самолетов Су-35 и Су-34 уничтожены высокопоставленные командиры террористической группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны", — говорится в релизе.

Информацию о предстоящем совещании лидеров ИГ в южном предместье Ракки Минобороны РФ получило в конце мая. В ходе проверки данных удалось дополнительно выяснить, что целью встречи было планирование маршрутов выхода боевиков из Ракки через так называемый "южный коридор", указано в сообщении.

Удар был нанесен ночью 28 мая, с 00.35 до 00.45, после того, как данные о месте и времени встречи были подтверждены через съемку беспилотниками.

По данным Минобороны, среди ликвидированных террористов – "эмир" Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, и "начальник службы безопасности" ИГ Сулейман Аль-Шауах.

О времени и месте действий российской авиации по каналам взаимодействия была заранее уведомлена американская сторона, подчеркивает Минобороны.