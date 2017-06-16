Мэтью Брайза: «Нагорно-карабахский конфликт решен не будет, пока США и Россия не придут к согласию по этому вопросу»

2017-06-16 12:14 | www.apa.az | 3

«Пока США и Россия не внесут свой вклад в вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, я считаю, что прогресса в его решении не будет».

Как сообщает АПА, об этом заявил бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза. Он отметил, что США и Россия должны внести этот вопрос в повестку двусторонних отношений: «Сейчас между этими странами, можно сказать, связей нет. Придут сопредседатели, будут искать пути решения, проведут переговоры. Но если то, о чем я сказал выше, выполнено не будет, прогресса достичь не удастся».