Лидеры ИГ сбежали из Ракки и Мосула на восток Сирии

2017-06-16 11:37 | www.trend.az | 2

Лидеры группировки "Исламское государство" (ИГ) сбежали из сирийского города Ракка и иракского Мосула в город Эль-Маядин на востоке Сирии, где теперь находится центр руководства операций этой террористической организации, передает РИА Новости со ссылкой на агентство AP.

По их данным, главари ИГ вместе со своими семьями перебазировались в Эль-Маядин в течение нескольких последних месяцев, когда Мосул и Ракка, которые раньше считались центрами группировки, оказались в центре боевых действий. Силы безопасности Ирака проводят операцию по освобождению Мосула, в то время как Ракку пытаются взять под контроль при поддержке США вооруженные формирования, состоящие преимущественно из сирийских курдов.

Агентство отмечает, что, согласно некоторым сообщениям, верховный главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади также находится в Эль-Маядине. В этот город было переброшено большинство самых боеспособных отрядов этой группировки, в настоящее время боевики ИГ укрепляют окрестности Эль-Маядина и роют вокруг города окопы. По данным агентства, именно из Эль-Маядина главари ИГ намерены руководить своими сторонниками.

Эль-Маядин, расположенный в провинции Дейр-эз- Зор близ границы с Ираком, был избран главарями ИГ в качестве новой "столицы" группировки потому, что он расположен в глубине территории, которая по-прежнему находится под ее контролем. Возле этого города есть месторождения нефти, которые приносят доход ИГ.

"Кампания наземных военных действий главным образом свелась к тому, что США просто гоняют эту группу по полю боя", - приводит агентство слова эксперта по Сирии в американском Институте изучения войны Дженифера Каффареллы. "Каждый раз, когда мы приближаемся к ней, она скрывается бегством".

Как отмечает агентство, в последнее время коалиция во главе с США активизировала авиационные удары по Эль-Маядину и окрестностям. По данным агентства, во время двух из таких ударов были уничтожены главари ИГ, участвовавшие в планировании терактов, направленных против стран Запада.