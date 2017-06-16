Около 75% налоговых поступлений в Азербайджане пришлось на ненефтяной сектор - замминистра

2017-06-16 11:38 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2017 года около 75 процентов налоговых поступлений в Азербайджане пришлись на ненефтяной сектор, сказал в пятницу журналистам заместитель министра по налогам Илькин Велиев.

По его словам, в целом налоговые поступления за этот период по сравнению с пятью месяцами прошлого года выросли на более чем четыре процента. Велиев добавил, что сюда входят поступления от всех источников, в том числе по безналичным операциям.

В январе-мае 2017 года налоговые поступления в госбюджет Азербайджана достигли почти 2,83 миллиарда манатов, что на 4,7 процента больше прогноза.

В 2017 году в Азербайджане по линии министерства по налогам прогнозируются поступления в размере 7,51 миллиарда манатов, или 46,2 процента от общего объема бюджетных доходов.

Официальный курс на 16 июня составляет 1,7023 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)