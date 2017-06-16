МИД отреагировало на резолюцию по делу журналиста Афгана Мухтарлы

2017-06-16 12:20 | www.oxu.az | 3

Глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев сделал заявление по поводу резолюции, принятой в Европейской парламенте в связи с Азербайджаном.

Как передает Oxu.Az, Х.Гаджиев назвал резолюцию предвзятой:

«Накануне, 15 июня, Европарламент принял резолюцию в связи с Афганом Мухтарлы. Предвзятый и выдуманный документ, принятый в течение всего двадцати минут, не имеет никакой юридической силы.

В то же время голосование по отсрочке принятия этой резолюции продемонстрировало, что в Европарламенте есть большое количество депутатов, которые придают значимость связям с Азербайджаном. Так, за отсрочку голосования по этой резолюции проголосовали 272 депутата, еще 27 воздержались».

Э.А.

