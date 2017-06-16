Все звезды российского шоу-бизнеса на pre-party фестиваля "ЖАРА-2017" (ФОТО)

2017-06-16 11:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Москве в яхт-клубе Shore House прошло pre-party самого ожидаемого музыкального фестиваля лета – "ЖАРА-2017", организатором которого выступает известный азербайджанский певец и композитор EMIN (Эмин Агаларов), а также Григорий Лепс и Сергей Кожевников, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Плохая погода и дождь не смогли помешать жаркой вечеринке, и все собравшиеся звезды блистали в красивых нарядах на красной дорожке, а затем наслаждались концертом Григория Лепса и EMINa, который исполнил негласный гимн фестиваля, песню "Сбежим в Баку" и другие свои известные композиции.

Те гости, кто наблюдал за происходящим из-за столиков на веранде, согревались горячим азербайджанским чаем, сладостями и блюдами национальной кухни. Недаром бакинцы славятся своим гостеприимством.

Среди звездных гостей были замечены - Филипп Киркоров, Николай Басков, Яна Рудковская, Юлианна Караулова, Нюша, Валерия и Иосиф Пригожин, Ирина Дубцова, Яна Чурикова, Анастасия Задорожная, Александр Рева и многие другие. ​

Напомним, что в этом году грандиозный летний фестиваль будет проходить уже во второй раз, с 27 по 30 июля, в красивейшем курорте столицы Азербайджана - Sea Breeze Resort . В фестивале "ЖАРА" примут участие более 80 артистов, среди которых - Алла Пугачева, София Ротару, Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, группа "АСтудио", Николай Басков, Валерия, Ани Лорак, EMIN, Слава, группа MBAND, Потап и Настя, Глюкоза, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, группа "Серебро", Алексей Воробьев, МОТ, Егор Крид, IOWA, Ёлка и многие другие.

Ведущие концертов -Яна Чурикова, Андрей Малахов, Максим Галкин.

(Автор: Джани Бабаева)