"Ералаш" впервые в Баку! Борис Грачевский снимет вас в киножурнале!

2017-06-16 11:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - «Мальчишки и девчонки! А также их родители! Весёлые истории увидеть, не хотите ли? Весёлые истории экран покажет наш! Весёлые истории в журнале "Ералаш"!» Эта замечательная заставка к популярному детскому киножурналу дорога сердцам миллионов людей.

Впервые в Баку, 18 ноября, в Азербайджанском академическом театре оперы и балета пройдет «Ералаш-концерт». Гостей праздничного вечера ждет интерактивная встреча с основателем «Ералаша» Борисом Грачевским, яркое шоу, веселые шутки, приятные сюрпризы, игры со зрителем, забавные истории о съемках киножурнала, показ новых серий киножурнала, бесплатные фотографии с героями мультфильмов в фойе (более 30 ростовых кукол).

Приятным сюрпризом для зрителей, пришедших на концерт и любящих "Ералаш", станет уникальная возможность сняться в этом киножурнале. Для этого до 15 ноября в театре будет проведет кастинг (только для обладателей билетов) на роль в съемках новых серий киножурнала! Глюкоза, Дмитрий Бикбаев, Юлия Волкова (группа "Тату") и многие другие! Все они с самого детства начинали свою звездную карьеру в киножурнале. Всем зрителям предоставляется такая возможность.

Узнать условия кастинга и записаться на него, вы можете по номеру телефона: +994506112033.

А 18 ноября, на интерактивной встрече с основателем Ералаша Борисом Грачевским, будут подведены итоги и объявлены имена победителей, получивших роль в сериале "Ералаш"! Победителям вручат поездку в Москву, куда будет входить билет на самолет и проживание в гостинице на время съемок!

Цены билетов от 6 до 39 манат. Билеты продаются во всех кассах города и центрах Asan Xidmət. Их также можно приобрести, не выходя из дома, на сайте онлайн-покупок билетов http://iticket.az/. Для бесплатной доставки достаточно обратиться по телефону (077) 600 00 60.

Информационная поддержка Trend.az и Day.az

(Автор: Вугар Иманов)