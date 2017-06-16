Российские военные сообщили о возможной гибели лидера ИГИЛ аль-Багдади

2017-06-16 12:29 | www.oxu.az | 3

Министерство обороны России по своим каналам проверяет информацию о возможной ликвидации лидера запрещенной в России организации «Исламское государство» Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади, передает Oxu.Az.

Как отмечается в сообщении ведомства, не исключено, что главарь организации мог быть убит в результате удара ВКС России 28 мая близ сирийской Ракки.

«По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании, по которому был нанесен удар ВКС РФ, присутствовал также лидер ИГИЛ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен», - говорится в сообщении Минобороны.

Также отмечается, что в результате удара самолетов Су-35 и Су-34 ликвидированы высокопоставленные командиры группировки, входившие в состав так называемого военного совета ИГИЛ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны.

Аль-Багдади впервые появился на публике летом 2014 года, провозгласив из мечети иракского Мосула создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор мировые СМИ неоднократно сообщали о его ликвидации. Однако эти сообщения впоследствии опровергались.