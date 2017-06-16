Патриархия Грузии обвинила азербайджанский телеканал в неуважении – ВИДЕО

2017-06-16 12:34 | www.oxu.az | 3

Патриархия Грузии выразила обеспокоенность тем отношением, которое в Азербайджане проявляют к церкви Святого Георгия в селе Курмухи Гахского района.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Regnum, возмущение грузинского духовенства вызвали видеокадры, снятые в церкви азербайджанским телеканалом ARB.

Патриархия расценивает их как кощунственные и оскорбительные для православного храма:

«Патриархия Грузии обращается к властям Азербайджана и духовному лидеру азербайджанского народа — шейх уль-исламу гаджи Аллахшукюру Пашазаде и просит их своевременно изучить эти акты и принять соответствующие меры по искоренению подобного отношения к грузинским храмам».

Речь идет о видеокадрах, появившихся в программе «Fernando şəhərdədir» на телеканале ARB. В одном из кадров молодой человек в церкви «по-издевательски», по мнению патриархии, исполняет композицию Шуберта «Аве Мария».

Данный эпизод можно увидеть на 28-й минуте.

А.С.

