Патриархия Грузии обвинила азербайджанский телеканал в неуважении – ВИДЕО
2017-06-16 12:34 | www.oxu.az | 3
Патриархия Грузии выразила обеспокоенность тем отношением, которое в Азербайджане проявляют к церкви Святого Георгия в селе Курмухи Гахского района.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Regnum, возмущение грузинского духовенства вызвали видеокадры, снятые в церкви азербайджанским телеканалом ARB.
Патриархия расценивает их как кощунственные и оскорбительные для православного храма:
«Патриархия Грузии обращается к властям Азербайджана и духовному лидеру азербайджанского народа — шейх уль-исламу гаджи Аллахшукюру Пашазаде и просит их своевременно изучить эти акты и принять соответствующие меры по искоренению подобного отношения к грузинским храмам».
Речь идет о видеокадрах, появившихся в программе «Fernando şəhərdədir» на телеканале ARB. В одном из кадров молодой человек в церкви «по-издевательски», по мнению патриархии, исполняет композицию Шуберта «Аве Мария».
Данный эпизод можно увидеть на 28-й минуте.