Свыше 10 тысяч налогоплательщиков в Азербайджане перешли на е-счёт-фактуру

2017-06-16 11:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Уже более 10 тысяч налогоплательщиков в Азербайджане представляют счёт-фактуру в электронной форме, сказал в пятницу журналистам заместитель министра по налогам Илькин Велиев.

По словам Велиева, в течение месяца это означает свыше 50 тысяч операций.



Замминистра напомнил, что с первого апреля 2017 года плательщики НДС с оборотом свыше 200 тысяч манатов в год должны предоставлять в налоговые органы счёт-фактуру в электронном виде.

Для составления счет-фактуры налогоплательщик должен зайти в раздел "онлайн делопроизводство и электронная налоговая счет-фактура" (e-VHF) на странице e-taxes.gov.az и выбрать раздел "электронная накладная" (e-Qaimə). Затем следует указать необходимые данные, составить документ и направить его в ведомство.

Эти же операции налогоплательщик может осуществить в офлайн с помощью специального программного обеспечения "eFP 1.1.3", который можно скачать на сайте e-taxes.gov.az.

Подготовленная посредством софта счет-фактура подписывается клиентскими программами "E-imzalayıcı" либо "Asan DOC". Данные дистрибутивы доступны для скачивания на странице e-imza.az и asanimza.az.

Для того чтобы загрузить в систему готовый документ, необходимо используя "е-подпись" или "Asan Imza" зайти в подраздел "e-Qaimə" в разделе "онлайн делопроизводство и электронная налоговая счет-фактура" и кликнуть в линк "Отправить пакет".

Каждой загруженной электронной счет-фактуре присваивается серия и номер, который направляется на электронный адрес налогоплательщика.

Руководство пользователя и необходимые программы доступны по следующим ссылкам:

- руководство пользователя

- (Автор: Азад Гасанли)