Бывший американский сопредседатель: «Армения должна уйти с оккупированных ею азербайджанских земель»

2017-06-16 12:44 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА, об этом заявил находящийся с визитом в Баку бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза. Он сказал, что на протяжении 10 лет действует рамочное соглашение по урегулированию конфликта: «Это Мадридские принципы, которых следует придерживаться до конца. Однако без личного вклада президентов США и России это невозможно. Когда я был сопредседателем, возник такой момент, что мы смогли продвинуться вперед. Потому что наш президент Джордж Буш и президент России Дмитрий Медведев уделяли внимание и вносили вклад в этот вопрос. Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров творчески подходил к этому вопросу. Это стимулировало необходимость творческого мышления. Сейчас же нет политики не только не в связи с Южным Кавказом, но и в целом, в связи с мировыми вопросами».