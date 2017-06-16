Новость для киноманов – билет в IMAX по супер цене

2017-06-16 12:40 | www.oxu.az | 1

Тачки, Трансформеры, Человек Паук – ждут вас на большом экране.

Тачки, Трансформеры, Человек Паук – ждут вас на большом экране.

Увидеть новый фильм с любимыми героями всегда приятно. Особенно приятно, если предстоит возможность посмотреть их на большом экране в формате IMAX.

Как передает Oxu.Az, в связи с наступлением летнего сезона Сеть кинотеатров Park Cinema объявляет о начале акции «Супер Цена» в IMAX.

«До середины июля ожидаются самые популярные премьеры этого лета, и мы с радостью предоставляем любителям кино возможность посмотреть фильмы по супер цене. Так, с понедельника по среду на дневные сеансы будет действовать супер цена в IMAX – 6.90 манатов. Мы уверены, что на большом экране зрители будут на шаг ближе к любимым героям и насладятся специальными эффектами и звуком IMAX», - сказал директор по маркетингу сети Муса Ахундов.

На период акции попадают такие фильмы, как «Тачки 3», «Трансформеры: Последний рыцарь», а также «Человек-Паук: Возвращение домой». Фанаты фильма могут приобрести билет как онлайн, так и в кассе кинотеатра IMAX, расположенного в здании Flame Towers.

Напомним, что Park Cinema - крупнейшая национальная сеть современных многозальных кинотеатров в Азербайджане. На сегодня в сеть входят несколько кинотеатров, расположенных на торгово-развлекательных центрах Park Bulvar, Metro Park, Zagulba Mall, Flame Towers – единственный в стране формат IMAX, а также в районе Масаллы, в комплексе ASAN Həyat, и летний кинотеатр – в Amburan Beach Club.

Подробно с репертуаром и расписанием IMAX можете ознакомиться по ссылке: http://parkcinema.az/imax

A.С.

