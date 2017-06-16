В Баку будет дождливо
2017-06-16 12:46 | www.oxu.az | 2
В Баку и на Абшеронском полуострове 17 июня временами ожидаются дожди. Местами осадки будут интенсивными. Во второй половине дня переменная облачность, в основном без осадков.
Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, умеренный северо-западный ветер временно усилится.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-18, днем 21-25, в Баку ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 65-75%.
В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, может выпасть град. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 26-31, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.