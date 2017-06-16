В Баку будет дождливо

2017-06-16 12:46 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 июня временами ожидаются дожди. Местами осадки будут интенсивными. Во второй половине дня переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана, умеренный северо-западный ветер временно усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 15-18, днем 21-25, в Баку ночью 16-18, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 85-95%, днем 65-75%.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, может выпасть град. Днем в большинстве районов в основном без осадков. Западный ветер местами временно усилится. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем 26-31, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.

Э.А.

