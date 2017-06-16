Решение нагорно-карабахского конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана – экс посол США

2017-06-16 12:00 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Решение нагорно-карабахского конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана, при учете права народов на самоопределение, сказал журналистам в Баку в пятницу экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Брайза отметил, что между сторонами конфликта нет доверия, стороны не верят в искренность друг друга и это мешает прийти к решению. По его словам, для того чтобы решение было достигнуто, потребуются сложные компромиссы.

Единственный путь - это если США и Россия при участии ЕС смогут обеспечить политическую поддержку руководству стран конфликта по вопросу его решения, сказал Брайза, отметив, что Нагорный Карабах - один из немногих вопросов по которому США и Россия имеют общую позицию и готовы действовать совместно.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Елена Косолапова)