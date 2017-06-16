Брайза: «Ни Азербайджан, ни Армения в войне не заинтересованы»

2017-06-16 12:47 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом заявил находящийся в Баку бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель МГ ОБСЕ Мэтью Брайза.

Он сказал, что в такой операции ни Азербайджан, ни Армения не заинтересованы: «Может быть, что к такой провокации прибегнет какая-то страна, расположенная за пределами Южного Кавказа. Я подразумеваю не США. Наличие тяжелой техники на линии соприкосновения может привести к таким серьезным столкновениям как апрельские бои. Но в итоге это не переросло в войну. Потому что никто в ней не заинтересован».