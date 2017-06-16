Президент Азербайджана: «Мы готовы прилагать усилия к расширению отношений с Евросоюзом» - ОБНОВЛЕНО

2017-06-16 12:51 | www.apa.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения и политике соседства Йоханнесом Ханом.

Как сообщает АПА, глава государства с удовлетворением вспомнив о своем последнем визите в Брюссель, отметил, что в ходе визита были проведены эффективные обсуждения и переговоры. По словам президента, эти переговоры еще раз продемонстрировали совместный подход к расширению отношений.

По словам президента Ильхама Алиева, тот факт, что визит начался за день до начала переговоров по новому соглашению о партнерстве между Азербайджаном и Евросоюзом, носит символический характер. Президент отметил, что эти переговоры успешно продолжаются. Глава государства сказал, что наша страна является надежным партнером Евросоюза. По его словам, наши многолетние связи носят стратегический характер. Он также подчеркнул, что наше сотрудничество продолжается в условиях стабильности и безопасности.

Президент отметил, что в повестке отношений нашего государства с Евросоюзом стоят политический диалог, экономическое сотрудничество, энергетика и другие вопросы, охватывающие широкие сферы. Ильхам Алиев заявил, что наша страна готова прилагать усилия к расширению отношений с Евросоюзом.

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан поздравил президента Азербайджана с Днем спасения. Вспомнив последний визит президента Ильхама Алиева в Брюссель, гость отметил, что он прошел успешно и именно после этого визита начались переговоры по соглашению о партнерстве между Азербайджаном и ЕС. Он сообщил, что переговоры продолжаются в конструктивном ключе. Подчеркнув важность определения вопросов, которые могут повлиять на двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном, Й. Хан отметил, что стороны заинтересованы в еще большем развитии связей в будущем. Он сказал, что ЕС заинтересован в том, чтобы в соседних странах была стабильная ситуация. С этой точки зрения Азербайджан играет важную роль и не только в регионе, но и за его пределами.





В ходе беседы были обсуждены вопросы упрощения визового режима между Азербайджаном и ЕС, а также сотрудничество в энергетической и транспортной сферах, которые имеют большие перспективы.



На встрече также были обсуждены региональные вопросы.

***

10:56

16 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения и политике соседства Йоханнесом Ханом.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента.