США не ставят перед собой задачи контролировать энергоресурсы - Брайза

2017-06-16 12:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Частью внешней политики США является обеспечение доступа к энергоресурсам, их выхода на рынок и доставки до потребителей, сказал в пятницу журналистам экс-помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

При этом, по словам Брайзы, США не ставят перед собой задачи контролировать энергоресурсы, и даже американские энергокомпании не контролируются правительством страны.

Брайза отметил, что в рамках этой стратегии США поддерживали реализацию проектов трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум, а в настоящее время поддерживают проект «Южный газовый коридор».

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проекта «Южного газового коридора».

На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Ляман Зейналова)