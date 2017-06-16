Болгария начинает переговоры с SOCAR по газовому хабу "Балкан"

2017-06-16 12:12 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Компания "Булгартрансгаз" начинает переговоры с азербайджанской госкомпанией SOCAR по вопросу объемов поставок газа в хаб "Балкан", сообщает в пятницу болгарский портал Investor.bg со ссылкой на заместителя министра энергетики страны Жечо Станкова.

По словам чиновника, переговоры находятся в самой начальной стадии.

"Болгарская компания ведет переговоры по использованию части свободных объемов газоконденсатного месторождения "Шах Дениз-2" в Каспийском море. Это около трех миллиардов кубометров со второй фазы проекта", - сказал замминистра.

В статье напомнили, что в рамках проекта "Шах Дениз-2" будет добываться 16 миллиардов кубометров газа. Шесть миллиардов кубометров будут поставляться в Турцию, в то время как остальные 10 миллиардов кубометров будут направляться через Трансадриатический газопровод (ТАР) в Европу.

Газ из Каспийского региона будет попадать в Болгарию через новый газопровод между Болгарией и Грецией - IGB.

"Работа над проектом идет по графику. Все процедуры приобретения земель на маршруте IGB в стране были завершены, и ожидается, что разрешение на строительство в Болгарии будет получено в третьем квартале года", - приводятся в материале слова генерального директора IGB Теодоры Георгиевой.

Разрешение на строительство в Греции, как ожидается, будет выдано в четвертом квартале.

"Что касается оценки стоимости проекта, то он оценивается в порядка 240 миллионов евро. Уже предоставлены 45 миллионов евро в рамках финансирования со стороны ЕС. До завершения процедуры применения дополнительных средств по линии программы "Конкурентоспособность и инновации" Болгария может получить еще около 35 миллионов евро для проекта", - сказала Георгиева.

Жечо Станков отметил, что IGB - необходимое, но не достаточное условие для создания газового хаба "Балкан".

"Его строительство является необходимым условием для реализации газового узла "Балкан", но ни IGB, ни других интерконнекторов недостаточны для этого. Для проекта являются важными также планы по расширению газохранилища "Чирен". В настоящее время здесь для расширения мощности идет бурение второй скважины, которая вскоре будет введена в эксплуатацию", - сказал Станков.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Максим Цурков)