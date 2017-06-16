The Jerusalem Post: Азербайджан –образец межкультурного, межрелигиозного и межцивилизационного диалога

2017-06-16 12:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Мультикультурализм и толерантность, исторически присущие азербайджанскому обществу, сегодня стали неотъемлемой частью повседневной жизни каждого гражданина азербайджанского государства, независимо от национальной идентичности, языка и религии, пишет глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле Арье Гут в статье опубликованной в авторитетной израильской англоязычной газете The Jerusalem Post.

"Азербайджан, страна с населением, состоящим преимущественно из мусульман, также является родным домом для ряда других этнических и религиозных групп, в том числе зороастризма, христианских и еврейских общин. Уважение и терпимость к национальным меньшинствам сыграли важную роль с периода начала "Шелкового пути" до современности"- отмечает Гут.

По мнению израильского эксперта, несмотря на тяжелый и кровавый территориальный конфликт с Арменией, оккупацию 20 процентов своих территорий и наличие 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев, Азербайджанская Республика, которая страдает от двойных стандартов и находится в очень сложном и хрупком геополитическом окружении, является сегодня признанным лидером региона Южного Кавказа, и, в то же время представляет собой подлинный образец межцивилизационного и межрелигиозного диалога.

По словам Гута, ежегодно Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев обращается к еврейской общине Азербайджана в связи с Международным Днем Памяти Жертв Холокоста призывает всех граждан Азербайджана почтить память 6 миллионов евреев.

Автор статьи подчеркивает, что два года тому назад нынешний президент Израиля Рувен Ривлин тему вопрос геноцида в Ходжалы в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН на мероприятии, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста.

Израильский эксперт подчеркивает, что самым страшным и безнравственным фактом остается реальность, что идеологи, организаторы и виновники зверств и варварств Ходжалинского геноцида сегодня продолжают занимать высокопоставленные должности в Армении - нынешний президент Армении Серж Саргсян, бывший министр обороны Армении Сейран Оганян, бывший президент Армении Роберт Кочарян и другие.

Израильский эксперт отметил, что уже долгие годы в Армении в отношении евреев применяется моральное насилие, которое выражается в публикации антисемитских книг, проведении антисемитских передач на телевидении, а также в неоднократном осквернении мемориальной плиты жертвам Холокоста в Ереване.

По словам Гута, Армения — самая моноэтническая страна, где шовинизм, национализм, возвеличивание фашистов и антисемитов стало неотъемлемой частью государственной политики режима Саргсяна.

В то же время, говорится в статье, руководство Азербайджана проявляет заботливое и теплое отношение к традициям и жизни всех народов, проживающих в Азербайджане, в том числе и к еврейской общине страны, которое не имеет прецедентов в мире. «Под патронажем Президента страны были построены две синагоги и самый большой образовательный еврейский центр на Южном Кавказе. Планируется создание первого еврейского музея в Азербайджане, который будет первым еврейским музеем на Южном Кавказе. Если у кого-то возникает вопрос, как такая страна как Азербайджан где большинство населения мусульмане сумела наладить такой тесный уровень диалога, сотрудничества и партнерства с Израилем ничего не нужно, достаточно взглянуть на знаменитую еврейскую Красную Слободу, в горном районе Куба – единственное уникальное место компактного проживания евреев в мире после Израиля " – подчеркивает израильский эксперт.

Затрагивая вопрос израильско-азербайджанских взаимоотношений, автор статьи указывает, что визит премьер-министра Израиля в Азербайджан 8 декабря 2016 года был историческим.

"Встреча премьер-министра Израиля и президента Азербайджана в Баку еще раз подтвердила, что политический диалог между двумя странами находится на самом высоком уровне, а экономическая составляющая и торговый оборот постоянно растут. Товарооборот между странами составляет почти 3,5 миллиарда долларов. Если раньше этот оборот был сосредоточен на нефтегазовой отрасли, то в настоящее время развитие этих отношений диверсифицируется, охватывая другие сектора экономики, такие как сельское хозяйство, информационные технологии, военная промышленность, водные ресурсы. Активно развивается и укрепляется военно-техническое партнерство" – пишет Гут.

Эксперт подчеркивает, что Государство Израиль поддерживает справедливую позицию Азербайджана - активно поддерживает территориальную целостность страны и призывает к урегулированию армяно-азербайджанского конфликта только в рамках территориальной целостности Азербайджана.

"Уже более 25 лет продолжается оккупация Арменией азербайджанских территорий. В результате этой агрессии в стране насчитывается 1 миллион беженцев. В этой сложной геополитической ситуации поддержка справедливой позиции Азербайджана со стороны такого важного стратегического партнера и сильного геополитического актора на Ближнем Востоке, как Государство Израиль, очень необходима и очень важна для Азербайджанской Республики – пишет Гут.

(Автор: Эльмира Таривердиева)