Председатель комитета: «96% населения Азербайджана мусульмане»

2017-06-16 13:12 | www.apa.az | 4

«96% населения Азербайджана мусульмане. В стране функционируют 2200 мечетей, 7 синагог, 14 церквей – католических и православных. Из бюджета Азербайджана ежегодно выделяется материальная помощь различным религиозным конфессиям. Все это показатель устойчивого развития».

Как сообщает АПА, об этом на пленарном заседании в рамках XIV Бакинской международной конференции омбудсменов заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что одним из факторов, тормозящих устойчивое развитие, является стремительное вооружение: «В мире ежегодно 1 триллион 600 миллиардов долларов тратится на вооружение. 1 триллион приходится только на страны НАТО. В мире есть примерно 160 очагов конфликтов. Сегодня никто не застрахован от терроризма».