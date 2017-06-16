Житель Шамкирского района нанес ножевое ранение своему дяде

2017-06-16 13:16 | www.apa.az | 3

Как сообщает западное бюро АПА, житель села Талыш Талех Османов (1985 г.р.) нанес ножевое ранение своему дяде Габибу Мехдиеву (1972 г.р.). Т.Османов был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщили АПА в отделе полиции Шамкирского района, после застолья между Т.Османовым и его дядей возник спор. В результате Талех Османов нанес ножевое ранение Г.Мехдиеву.

По факту в отделе полиции Шамкирского района ведется расследование.